الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادى النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 24

العريش 31 25

رفح 31 25

رأس سدر 37 26

نخل 36 19

كاترين 33 17

الطور 32 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 21

سيوة 34 22

رأس غارب 37 29

الغردقة 38 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 28

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 34 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 29

الوادى الجديد 41 25

أبوسمبل 40 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 47 35

الرياض 46 30

المنامة 41 33

أبوظبى 43 34

الدوحة 41 33

الكويت 45 28

دمشق 42 22

بيروت 32 29

عمان 35 22

القدس 32 23

غزة 31 27

بغداد 49 30

مسقط 35 32

صنعاء 27 16

الخرطوم 40 29

طرابلس 32 24

تونس 35 23

الجزائر 30 22

الرباط 28 18

نواكشوط 31 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 40 20

إسطنبول 29 22

إسلام آباد 34 25

نيودلهى 33 26

جاكرتا 34 24

بكين 34 24

كوالالمبور 33 24

طوكيو 33 26

أثينا 32 23

روما 32 20

باريس 27 16

مدريد 35 20

برلين 30 18

لندن 24 15

مونتريال 23 16

موسكو 27 16

نيويورك 30 22

واشنطن 32 23

أديس أبابا 23 13