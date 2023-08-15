مودي: الهند اكتسبت قوة استراتيجية جديدة في الأعوام الماضية

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اكتسبت قوة استراتيجية جديدة في الأعوام الماضية وأصبحت حدودها أكثر أمانا من أي وقت مضى، حيث سلط الضو على جهود تحديث الجيش وجعله "أكثر حداثة واستعدادا للقتال" من أجل مواجهة التحديات المستقبلية.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" عن مودي تأكيده في كلمة له إلى الأمة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77، على عزم الحكومة الثابت لضمان الأمن القومي وسط السيناريو الأمني العالمي الراهن.

وقال مودي "الهند اكتسبت قوة استراتيجية جديدة في الأعوام الأخيرة واليوم أصبحت حدودنا أكثر أمانا من أي وقت مضى".

واعتبر رئيس الوزراء الهندي أن بلاده تمر بنقطة تحول حاسمة وإن لديها القوة لتشكيل النظام العالمي الجديد الذي ظهر في أعقاب جائحة كوفيد 19.

وأكد رئيس الوزراء للمواطنين بزوغ شمس "هند جديدة" تتمتع بمستقبل مشرق في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وحث مودي في كلمته المواطنين على استغلال الفرصة لتحقيق إمكانات البلاد، قائلاً إن القرارات والتضحيات التي بُذلت في هذه الفترة ستؤثر على البلاد لمدة ألف سنة مقبلة.

وأضاف مودي : "اليوم لدينا ديموغرافيا وديمقراطية وتنوع، وهذه العوامل الثلاثة ستمكنا من تحقيق كل أحلام الهند".

وأوضح رئيس الوزراء إن الخبراء في شتى أنحاء العالم يقولون إن الهند لا يمكن إيقافها الآن.

وفي خطابه العاشر على التوالي في عيد الاستقلال، وهو الأخير له أيضا قبل انتخابات لوك سابها (مجلس الشعب الهندي) لعام 2024، قال رئيس الوزراء إنه في عام 2014، قرر السكان دفع البلاد إلى الأمام.

وأضاف مودي :"لقد تحررت الهند من عصر عدم الاستقرار. في عام 2014، كنا من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم واليوم مع جهود المواطنين البالغ تعدادهم مليار و400 مليون نسمة أصبحنا خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهذا لم يتحقق بالصدفة".