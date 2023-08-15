مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا في انفجار بمحطة بنزين في روسيا

قال مسئولون محليون اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم إثر وقوع انفجار في محطة بنزين في في جمهورية داغستان الروسية في القوقاز.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة إدارة الطوارئ الروسية، أن 75 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي وقع في عاصمة داغستان، محج قلعة.

وكانت السلطات قد تحدثت في البداية عن وقوع 27 قتيلا.

وأوضحت السلطات أن عملية البحث عن الضحايا وإزالة الانقاض مستمرة.

وتم فتح تحقيق بشأن الانفجار الذي وقع مساء أمس الاثنين. ويُعتقد أن تجاهل قواعد السلامة ربما يكون السبب وراء الحادث.