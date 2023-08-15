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وجه قاض تونسي، اليوم الثلاثاء، تهمة القتل العمد الى سائحة تشيكية يشتبه بقتلها زوجها أثناء عطلتهما السياحية في مدينة المنستير.

وكان المتحدث باسم المحكمة فريد جحا أفاد لوكالة (د. ب. أ) بايقاف السائحة الخمسينية منذ 21 يوليو الماضي للتحقيق.

وتفيد المعلومات المتوفرة أن السائحة كانت أعلمت ادارة النزل بوفاة زوجها في غرفته. لكن المتحدث القضائي قال إن تقرير الطب الشرعي أشار لاحقا الى آثار خنق لدى الضحية.

ومع استكمال التحقيقات وجه القاضي اليوم للسائحة تهمة القتل المتعمد مع سبق القصد. ولم تتضح على الفور أسباب الجريمة.

وتعد المنستير من بين الوجهات السياحية الجاذبة للسياح الكهول والمتقاعدين من شرق أوروبا وألمانيا أساسا.