الرئيس الروسي يؤكد وجود مخططات لدمج القوات العسكرية لحلف الناتو مع أوكوس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن الدول الغربية تخطط لدمج قوات حلف شمال الأطلسي الناتو مع قوات مجموعة أوكوس التي تضم أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مشددا على مواصلة دول الحلف بناء وتحديث قدراتها الهجومية.

وأوضح بوتين، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة إلى إعادة صياغة نظام التفاعل بين الدول الذي تطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يشار إلى أن كلا من أستراليا وأمريكا وبريطانيا أعلنت في سبتمبر 2021، عن شراكة استراتيجية أمنية تحمل اسم أوكوس، تركز على بناء أسطول غواصات نووية أسترالية بنهاية ثلاثينيات القرن الحالي.

وكان فان فينبينغ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، انتقد في وقت سابق شراكة أوكوس، مشككا في إعلان دولها نيتها الالتزام بمعايير عدم انتشار السلاح النووي.