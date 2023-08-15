وزير مالية ألمانيا يحذر من استغلال حرب أوكرانيا لتحقيق مكاسب داخلية

حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، من استغلال الحرب الروسية في أوكرانيا لتحقيق مكاسب على مستوى السياسة الداخلية.

وقال الوزير، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات لصحف "بيلد" و"فيلت" و"بوليتيكو" في ختام زيارته لكييف مساء أمس الاثنين: "هناك محاولات لاستغلال الحرب في أوكرانيا لتحقيق مكاسب على مستوى السياسة الداخلية في ألمانيا. لا ينبغي أن يُعمَى الناس من هذا"، مضيفا أنه يرى أن الغالبية العظمى من الألمان يتضامنون مع أوكرانيا.

وقال: "لقد تعلمنا من الصراع خلال الحرب الباردة ومع الاتحاد السوفيتي أنه لا يمكننا الدفاع عن أسلوب حياتنا الليبرالي إلا من خلال الوحدة والدفاع"، مضيفا أن هذا هو درس التاريخ.

وحول مفاوضات سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا، قال ليندنر: "لا يمكن أن تكون هناك محادثات مع روسيا بدون موافقة الأوكرانيين. من المفترض إذن أن يجريها؟".

وأوضح أن أوكرانيا بصفتها بلدا يقرر مصيره، هي التي يتعين بالطبع أن تقرر بموجب أي شروط ستوافق على مفاوضات حول وقف إطلاق النار.

وتوجه ليندنر، أمس الاثنين، إلى أوكرانيا لإجراء محادثات سياسية، وهي أول زيارة له للبلاد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.