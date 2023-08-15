أظهرت بيانات من الهيئة العامة للجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام سجلت نموا مطردا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وذكرت الهيئة أن الصين استوردت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 326 مليون طن نفط خام بزيادة نسبتها 4ر12% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن متوسط سعر النفط الخام في الصين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي كان 2ر3977 يوان (75ر555 دولار) للطن بانخفاض نسبته 6ر16% عن متوسط السعر في الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن أسواق النفط العالمية تركز اهتمامها على الاقتصاد الصيني لتحديد اتجاهات أسعار الخام نظرا لآن الصين هي أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للخام أمس الإثنين في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة ضعف التعافي الاقتصادي في الصين، بسبب القلق على مستقبل شركة كانتري جاردن العقارية العملاقة والتي تواجه شبح الإفلاس حاليا، بما يهدد بتفاقم أزمة القطاع العقاري في الصين.