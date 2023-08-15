المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية محل توافق بين المرشحين على مقعد نقيب الأطباء

عبدالحى: على رأس أولوياتى مطالبة الحكومة بتطبيق اللائحة المالية للأطباء العاملين فى مستشفيات التأمين الصحى الشامل على جميع الأطباء فى مصر

حسين عبر صفحته «نقيب بلا دراويش» تعديل قانون نقابة الأطباء الحالى رقم 45 لسنة 1969 ليكون هناك عضو من كل محافظة بمجلس النقابة العامة

الطاهر: برنامجى الانتحابى يشمل 3 محاور.. وضرورة وجود قواعد توزيع عادل للتكليف والنيابات وأن تتحمل وزارة الصحة تكاليف الدراسات العليا

سلامة: ينشر صورة له مع وزير الصحة ويعلق «يحتاج الأطباء إلى تدريب مهنى مستمر وأمان وظيفى»



توافقت برامج عدد من المرشحين على مقعد نقيب الأطباء، فى المطالبة بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية.

وفيما تعهد أحدهم، بتعديل قانون النقابة، وبث اجتماعات مجلس النقابة على الهواء، رأى آخر ضرورة السعى لزيادة رواتب الأطباء وعمل معاش تكميلى لهم، وثالث وعد بتقديم خدمات متنوعة فى التعليم الطبى.

وأكد المرشح لمقعد نقيب الأطباء أسامة عبدالحى، أنه يضع على رأس أولويات برنامجه الانتخابى، مطالبة الحكومة بتطبيق اللائحة المالية للأطباء العاملين فى مستشفيات التأمين الصحى الشامل، على جميع الأطباء فى مصر، لرفع رواتبهم أسوة بزملائهم؛ لأن ما يحدث الآن يعتبر نوعًا من التمييز، موضحًا أنه سيعمل على إنشاء صندوق معاش تكميلى للأطباء، لزيادة قيمة المعاش الحكومى الذى يتقاضاه الطبيب من الدولة، لافتًا أنه سيعمل أيضًا على التوسع فى مشروع علاج الأطباء والعمل على تحويلة لشركة تأمين خاصة ليشمل تقديم العلاج أيضًا.

وأكد العمل على سرعة إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية؛ بهدف توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وحمايته، وفى ذات الوقت حماية المريض وتقديم خدمة صحية جيدة له، مشددًا على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية والأطقم الطبية؛ من خلال تغليظ العقوبة.

وتابع: «يجب أن يكون للدولة إجراءات واضحة لمنع وقائع الاعتداء على الأطباء، لأنه حتى الآن جميع القواعد والإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للحكومة فى هذا الشأن، فشلت فى القضاء على هذه الظاهرة».

ودعا إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بالمحافظات بقانون المنشآت الطبية، وإلغاء أى شروط إضافية غير منصوص عليها فى القانون، بشأن ترخيص العيادات الخاصة مثل سكنى وإدارى، أو رسوم على اللافتات، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهات المسئولة عن الرقابة على العيادات والمنشآت الخاصة، وتكون ممثلة فقط فى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومنع أى جهة أخرى من التفتيش كجهاز حماية المستهلك ووزارة البيئة وغيرها من الجهات.

ونشر المرشح لمقعد نقيب الأطباء أحمد حسين، مقتطفات من برنامجه الانتخابى عبر صفحة على «فيسبوك» دشنها تحت مسمى «نقيب بلا دراويش»، تضمنت تعديل قانون نقابة الأطباء الحالى رقم 45 لسنة 1969، ليكون هناك عضو من كل محافظة بمجلس النقابة العامة، ويكون هناك أكثر من صندوق انتخابى بالمحافظة، موضحًا أن انتخاب أعضاء على مستوى الجمهورية وصندوق واحد بكل محافظة يخلق التكتلات الانتخابية أيا كانت على أساس أيدولوجى، أو رأس مالى لا يفرز الأفضل نقابيًا، ويحرم المحافظات قليلة العدد من التمثيل بمجلس النقابة العامة.

ووعد ببحث تطبيق التصويت الإلكترونى، وإنشاء لجنة نقابية من الأطباء بالخارج ممثله بمجلس النقابة العامة.

وأوضح أن المعاش النقابى يمكن مضاعفته من الدمغة الطبية فقط، حيث تبلغ القيمة المستحقة سنويًا أكثر من 10 مليارات جنيه، يتم تحصيل مليار و200 مليون جنيه فقط منهم، لافتًا إلى أنه سيتعاقد مع وزارة المالية أو شركة متخصصة لتحصيل كامل الدمغة بنفس النسبة التى يتقاضاها موظفو جهاز الدمغة، وإعادة توظيف الموظفين لتقديم خدمات لأعضاء المهن الطبية.

وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها وتفعيل تطبيق هذه العقوبات، بالإضافة لتعديل قانون المنشآت الطبية بما ينص على جواز إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات، فى غير المخصصات الإدارية، وعدم خضوع لافتات تلك المنشآت لأية رسوم غير رسوم الترخيص، واقتصار الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية على الجهات المعنية فنيًا، ووعد أنه حال كٌلف نقيبًا للأطباء سيعلن البث المباشر لاجتماعات مجلس النقابة، معتبرًا أن من حق الأطباء متابعة أمورهم وتقييم من انتخبوهم.

من جهته، قال المرشح لمقعد نقيب الأطباء على قائمة الاستقلال إيهاب الطاهر، إن برنامجه يشمل 3 محاور الأول مطالب الأطباء العادلة التى نطلبها من السلطة التنفيذية والتشريعية، والثانى ما يمكن أن يفعله مجلس النقابة، والثالث ما يمكن أن يفعله مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية.

وأضاف الطاهر، خلال بث مباشر نشرته عضو مجلس النقابة سابقًا منى مينا عبر صفحتها على فيسبوك، أمس، أن الملاحظ تزايد العجز فى أعداد الأطباء بسبب هجرتهم للخارج، ولابد من السيطرة عليه، عن طريق تحقيق مجموعة من المطالب مثل إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية، لأننا نُحاسب حاليًا بقانون العقوبات وهو أمر لا يحدث فى 90% من دول العالم.

وأكد ضرورة حماية المستشفيات والطبيب فى أثناء تأدية عمله، وألا يكون الطبيب تحت مقصلة البلطجية وهو يؤدى وظيفته، وتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء والطاقم الطبى، مشيرًا إلى ضرورة وجود طفرة فى أجور الأطباء، لأنها لا تكفل لهم حياة كريمة، بالإضافة إلى النظر فى ملف المعاشات.

وذكر أهمية وجود قواعد توزيع عادل للتكليف والنيابات، وأن تتحمل وزارة الصحة تكاليف الدراسات العليا رغم صدور قانون منذ 9 سنوات، معتبرًا أن مطالبهم موضوعية وبتضامن الأطباء جميعًا يمكن تحقيق خطوات فيها.

وتابع: «المطلوب فيمن سيمثلنا فى مجلس النقابة ألا يتهاون فى حق الأطباء، ويمكن تقديم خدمات متنوعة مثل خدمات التعليم الطبى فى جميع التخصصات، وأن تكون عبر الفيديو كونفراس ليستفيد منها الأطباء فى المحافظات المختلفة، وعقد دورات متقدمة لكبار الأطباء».

ونشر المرشح لمقعد النقيب محمد سلامة، صورة له مع وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، تعود لمشاركته فى احتفالية يوم الطبيب، وعلق عليها: «إن التواصل النقابى مع الجهات التنفيذية والتواصل المستمر أقصر الطرق لتحقيق طلبات الأطباء، مشيرًا إلى ضرورة توفير حياه اجتماعية كريمة للأطباء، وتيسير التسجيل للدراسات العليا.

وأضاف فى منشور له عبر «فيسبوك»، يحتاج الأطباء إلى تدريب مهنى مستمر، وأمان وظيفى، وخروج قانون المسؤلية الطبية إلى النور، وحسن رعاية الأطباء فى سن الإبداع والتألق.