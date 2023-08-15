ميدو: زمن أبوتريكة وقع على بياض انتهى

علق أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، على تجديد الأهلي عقد لاعبه محمد مجدي أفشة حتى 2027.

وقال ميدو خلال برنامج (الريمونتادا):" الأهلي أعلن تجديد عقد أفشة 3 مواسم قادمة، وما يقال أن اللاعب وقع على بياض 3 سنوات ولكن بقولكم الأهلي وضع أفشة في الفئة الثانية لرواتب اللاعبين وقصة توقيعه على بياض كلام محروق زمن توقيع أبوتريكة على بياض انتهى كان زمان يمشي، أتمنى يختفي وينتهي وميبقاش لبانة بتردد مع كل لاعب يجدد عقده".

أضاف:" الأهلي يطبق استراتيجية ناجحة ومحترمة في ملف رواتب اللاعبين، أتمنى من جميع الأندية السير عليها، هناك قواعد لفئات ودرجات اللاعبين حسب نسبة المشاركة واعتماد المدرب على كل لاعب".

أكمل:" الاسكواد 30 لاعبا 8 لاعبين فئة أولى بقيمة 150 مليون جنيه و14 لاعب فئة ثانية بـ120 مليون جنيه و8 لاعبين صغار فئة ثالثة بـ40 مليون جنيه".

أتم:" فلسفة الأهلي تسير بالاتجاه الصحيح في ملف سقف رواتب اللاعبين هذا النظام والسيستم يطبق في عدد كبير من فرق الدوري الإسباني".