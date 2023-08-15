صناع فيلم البطة الصفرا يكشفون لـ«الشروق» تفاصيل كواليسه

محمد عبدالرحمن: لا أشغل بالى بالمنافسة.. ومحمد صلاح عمل دعاية للفيلم بشكل غير مقصود

فرح الزاهد: استمتعت بالتجربة كثيرا رغم أن الكوميديا أصعب ألوان الفن

محمود حافظ: العمل خفيف ومناسب لجميع أفراد الأسرة



التقت «الشروق» بعدد من أبطال الفيلم الكوميدى «البطة الصفرا» الذى استقبلته دور العرض السينمائى منذ أيام قليلة، وذلك للكشف عن تفاصيل كواليس هذه التجربة، وما تردد قبل طرحه بقيام اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، بعمل دعاية غير مباشرة للفيلم، بنشره صورة له برفقة دمية «البطة الصفراء» عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».



البداية كانت مع بطل العمل الفنان محمد عبدالرحمن «توتا» الذى تحدث ضاحكا وقال: تربطنى علاقة صداقة قوية بلاعبنا الكبير محمد صلاح، لكن لم أطلب منه شيئا على سبيل الدعاية، وفوجئت بما فعله، مثلى مثل الجمهور تماما، وحقيقة لا أعلم اذا كان يقصد الفيلم، أم ان الصورة جاءت مصادفة، لكن فى كل الأحوال سعدت كثيرا بها، لانها صبت فى النهاية لصالح الفيلم، حيث ظن الجمهور أنها أحد أشكال الدعاية.



وعن تجربته فى «البطة الصفرا» قال «توتا»: ألعب دور أستاذ علم نفس فى الجامعة، وهو رجل منغلق تماما على نفسه، وليس له أى علاقات اجتماعية، ولكن الأحداث تضعه فى ورطة مع تجار مخدرات، وانجذبت إلى الفيلم منذ أن عرضت على الفكرة، فهى محملة برسائل مختلفة للشباب حول علاقاتهم الاجتماعية، وأشعر بسعادة كبيرة بهذه التجربة التى أعطتنى طاقة إيجابية وحماسا غير عادى، وكانت كواليس العمل أكثر من ممتعة ومميزة، وكان أكثر ما يشغل بال فريق عمل الفيلم كله هو تقديم عمل مميز يعجب الجمهور ويسعد به.



وعن منافسته مع الأفلام فى الموسم الصيفى والتى تضم نجوما كبارا أمثال محمد هنيدى ومحمد رمضان وغيرهما، أوضح محمد عبدالرحمن: لا أشغل بالى أبدا بالمنافسة، وكل ما أفكر فيه هو ما الذى أقدمه، وسأقدمه للجمهور، وفى النهاية كثرة الأفلام تأتى فى صالح المشاهد الذى يجد وفرة من الأعمال يختار من بينها ما يجذبه.



وأشار محمد عبدالرحمن فى نهاية حديثه مع «الشروق» إلى أنه يستعد لتصوير عملين فى الفترة المقبلة، الأول هو فيلم سينمائى جديد سيبدأ تصويره قريبا، والآخر مسلسل قصير مكون من 10 حلقات، مؤكدا أن كلاهما ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية.



من جانبها عبرت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم «البطة الصفراء»، وقالت: أقوم بتجسيد دور خطيبة الفنان محمد عبدالرحمن، وهى فتاة تعمل طبيبة، لكنها مع الأحداث تشعر بحالة ملل من شخصيته، وتدفعه لمحاولة تغييرها، وهو ما يقابله تحول فى الأحداث.



وعن صعوبات التجربة قالت: أهم الصعوبات التى واجهتنى فى هذه التجربة أن احداثها تدور فى إطار كوميدى، ومن المعروف أن الكوميديا هى أصعب ألوان الفنون، ولابد أن أجعل المشاهد يقتنع بأدائى للشخصية التى ألعبها، ومع هذا التجربة كلها كانت ممتعة للغاية، والكواليس مليئة بالكوميديا طوال الوقت، واستمتعت كثيرا بها، بالعمل مع الفنان محمد عبدالرحمن الذى يمتاز بطيبة القلب.



أما الفنان إبرام سمير، فأعرب عن سعادته بالمشاركة بالفيلم بجانب محمد عبدالرحمن، والذى يتكرر التعاون معه، مازحا «ده التعاون الـ190 تقريبا»، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور، وأن يستفيد برسائل الفيلم، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية «نشال» وهو أحد أفراد عصابة مكونة من 3 أشخاص.



وأخيرا تحدثنا مع الفنان محمود حافظ، أحد أبطال الفيلم، الذى قال، إنه يقدم شخصية لص منضم لعصابة «البطة الصفرا» بجانب الفنانين غادة عادل، وإبرام سمير، وأن الدور مختلف عما قدمه من قبل، مشيرا إلى أن العمل خفيف ويناسب جميع أفراد الأسر المصرية، وملىء بالمفارقات الكوميدية، ومحمل بالعديد من الرسائل للشباب.



جدير بالذكر أن فيلم «البطة الصفرا» يستعرض حياة أستاذ جامعى فى علم النفس، يعيش حياة نمطية ومملة، ويجبره رئيسه فى العمل على القيام ببحث ميدانى ليحصل على درجة الدكتوراه، ويدور البحث حول 3 مجرمين، يورطوه فى تجارة المخدرات، وتكشف له «البطة الصفرا» حقيقة كل من حوله، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، وبطولة محمد عبدالرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى.