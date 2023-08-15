صناع 5 جولات يهدون العمل للراحلين مصطفى درويش وكريم مدحت

أهدى القائمون على فيلم خمس جولات، العمل للفنان الراحل مصطفى درويش، وهو العمل الذي يظهر الراحل خلال أحداثه، حيث قام بتصوير مشاهده قبل رحيله، كما تم إهداء العمل أيضًا للفنان الشاب كريم مدحت، الذي توفى أيضًا بعد رحيل مصطفى درويش بثلاثة أسابيع، عن عمر ناهز 22 عاما.

واحتفل صناع وأبطال فيلم «5 جولات» بالعرض الخاص بإحدى دور السينما بمدينة نصر، وسيتم طرحه غدا الأربعاء بدور العرض، وينافس في موسم الصيف، وحضر من صناع العمل كل من: آدم الشرقاوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، المؤلف يحيى علام، مطرب الراب ارسينك.

وحرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم «5 جولات» لتهنئة صناعه، منهم: أمير كرارة، مايان السيد، المخرج هاني خليفة، السيناريست محمد عبدالمعطي وزوجته الإعلامية فرح على، بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج.

وظهر عدد كبير من جمهور السينما، وهم يتفاعلون مع لعبة كرة السرعة التي يطلق عليها «سبيدبول بوكسنج»، في إطار الخطة الدعائية لفيلم «5 جولات»، وتأتى هذه الفكرة كنوع من أنواع الدعاية المختلفة التي تتماشى مع فكرة الفيلم، حيث إن فيلم خمس جولات هو أول فيلم يناقش رياضة MMA والراب باتلز في مصر والشرق الأوسط.

فيلم «5 جولات» FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف