محلل سياسي أمريكي صيني: قادة الصين يهتمون بالاستثمارات دون تعزيز الإنفاق الاجتماعي

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، رفقة عدد من كبار القادة الصينيين مؤخرا، إلى "بي داي خه "، وهو منتجع ساحلي على بعد 170 ميلا شرق بكين؛ للتمتع بفترة راحة قصيرة من حرارة أغسطس الخانقة في العاصمة بكين، حيث يجري اتخاذ بعض القرارات الرئيسية في مكان أكثر بعدا عن الرسميات.

ويقول المحلل وعالم السياسة الأمريكي من أصل صيني الدكتور مينكسين باي، في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إن الحديث عن كيفية تنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يهيمن على لقاء هذا العام بالمنتجع الصيفي، بعدما كشفت مجموعة من البيانات الأخيرة عن نقاط ضعف عامة، حيث إن هناك تراجع في الصادرات، وانكماش اقتصادي، وفقاعة تتعلق بقطاع العقارات، توشك على الانفجار، وزيادة في معدل البطالة بين الشباب.

ويؤكد مينكسين باي، رئيس تحرير المجلة الأكاديمية الفصلية "تشاينا ليدرشيب مونيتور"، أن الاجتماع الذي يوصف بأنه "مؤتمر بي داي خه"، والذي عقد لأول مرة عام 1953 غالبا ما يحاط بالسرية، ورغم أنه يشهد وضع بعض أهم سياسات الصين، لا يتم على الإطلاق إعلان مواعيد انعقاده أو أسماء المشاركين فيه، والدلالة الوحيدة على عقده هي وصول كبار المسئولين إلى المنتجع، كما أوضحت التقارير الإخبارية الأسبوع الماضي.

وأوضح باي، الحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هارفارد، أن الحكومة قد تكشف عن بعض الإجراءات الجديدة لتحفيز الاقتصاد بعد انتهاء الاجتماع، لكن ليس غير المرجح أن تقرر زيادة الإنفاق الاجتماعي، أو زيادة دخل المواطنين بصورة مباشرة من أجل تعزيز الاستهلاك، لكن يتوقع أن تلجأ لأسلوبها القديم، أي ضخ المزيد من الأموال في الاستثمار في البنية التحتية والمصانع.

ويشير باي، إلى أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يريد أن يعرف الجميع أنه يبني "الاشتراكية بسمات صينية"، ولكن في ظل تردده الواضح في الإنفاق على الشعب الصيني، حتى في الظروف التي تتطلب دعما مباشرا قصير الأجل للمستهلكين، يبدو الحزب بخيلا أكثر منه نصيرا للاشتراكية.

ويقول باي، إن الديمقراطيات الغربية الليبرالية ذات الدخل المرتفع عندما واجهت ظروفا اقتصادية طارئة في عام 2008، وأثناء جائحة كورونا اعتمدت على تقديم مدفوعات نقدية مباشرة للأسر والشركات للحفاظ على الاقتصاد، ولكن هذا لم يحدث في الصين، التي أنفقت أكثر من 50 مليار دولار على سياسة "صفر كوفيد" الصارمة في عام 2022 وحده.

وأكد باي، أن قبضة الصين، حتى في الظروف العادية، هي دائما أكثر إحكاما بالنسبة للإنفاق الاجتماعي بالمقارنة بالدول ذات الدخل المماثل، وفقا لبيانات البنك الدولي الخاصة بإنفاق الدول على شبكة الآمان الاجتماعي، ويرى باي أن تفضيل الحزب الشيوعي الصيني للاستثمار في مجال البنية التحتية، وليس في تحفيز الاستهلاك في ظروف تشهد تراجعا اقتصاديا ،هو أمر ينبع من منطقه السياسي، رغم أن المكاسب الاقتصادية من وراء ذلك مشكوك فيها.

ويقول باي، إن السلطات الصينية تشعر بالقلق من أن الإنفاق الاجتماعي الزائد سوف يتم إدراجه في الميزانيات المستقبلية، مما يحد من مرونتها المالية، وحتى تقديم المساعدات المالية للأسر أثناء الظروف الطارئة من المحتمل أن يصبح سابقة، سوف يتعين تكرارها حال حدوث أي أزمة أخرى.

ويضيف باي، أن الاستثمار يحظى بالقبول لدى المسئولين من المستويات الأدنى، لأنهم يستطيعون التربح منها بشكل شخصي، فمع استحالة استقطاع أي أموال من التحويلات النقدية المباشرة للأسر، فإن هذا أمر سهل بالنسبة للتكاليف الباهظة والرشاوي من المقاولين، وفي الحقيقة يعد قطاع البنية التحتية أكثر القطاعات فسادا في الصين، وتم في الفترة ما بين 1994 و2014 اتهام 14 من كبار المسئولين المحليين في قطاع النقل بتلقي رشاوي ضخمة من المقاولين، وحكم على أحدهم بالإعدام.

وأكد باي، أن الصين تحصد الآن ما بذرته، فقد تسببت سنوات من الاستثمارات المبالغ فيها في تراكم ديون بلغت 50 تريليون دولار في القطاع غير المالي حتى سبتمبر العام الماضي، لأن معظم الاستثمارات كان يتم تمويلها بقروض من البنوك، وليس من المرجح سداد جزء كبير من الديون حيث إنه تم انفاقها على مشروعات غير منتجة.

واختتم باي تقريره بالقول، إنه رغم أن كبار المسئولين الصينيين على علم تام بمشكلة الاستثمار المبالغ فيه، ويرزحون حاليا تحت عبء جبل من الديون، فإنهم لا يفعلون الكثير إزاء إدمانهم لهذا الشكل من التحفيز، لا سيما عندما يكون الاقتصاد في حاجة ماسة للتحفيز، وربما سيكون شي ورفاقه عندما يعودون إلى بكين، قد استعادوا نشاطهم البدني، لكن حزمة الاستثمار الثقيلة التي يحتمل أن يقومون بالدعوة إليها لن تبعث الحياة في الاقتصاد.