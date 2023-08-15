إيران: رفع دعاوى ضد الرئيس السابق روحاني بسبب مخالفات في سوق العملة الأجنبية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية مسعود ستايشي، عن رفع دعاوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني في المحكمة الخاصة برجال الدين.

وقال ستايشي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على سؤال حول مخالفات الرئيس السابق حسن روحاني في التدخل بسوق صرف العملة الأجنبية وسوق الاوراق المالية "البورصة": "بما أن الرئيس السابق هو رجل دين، تم رفع دعاوى قضائية ضده في المحكمة الخاصة برجال الدين وهذه المحكمة هي التي عليها التوضيح بشأن هذه الدعاوى"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل عن طبيعة المخالفات التي ارتكبها روحاني.

يشار إلى أن روحاني تولى رئاسة إيران لولايتين لمدة ثماني سنوات من أغسطس 2013 حتى أغسطس 2021.