فورد تعين مسؤولا مخضرما في آبل لقيادة قسم جديد

عينت شركة فورد موتور الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات، بيتر ستيرن، المخضرم في شركة آبل لقيادة قسم جديد.

وأعلنت فورد يوم الاثنين أنها عينت ستيرن لقيادة "خدمات فورد المتكاملة" التي تم إنشاؤها حديثا، والتي ستركز على تطوير وتسويق تجارب العملاء التي تدعم البرمجيات لشركة السيارات العملاقة.

وشغل ستيرن مؤخرا منصب نائب رئيس الخدمات في "آبل" لأكثر من ست سنوات حتى يناير 2023 وكان قوة دافعة وراء إطلاق مجموعة خدمات آبل، بما في ذلك "آبل تي في +" و"آبل نيوز +" و"آبل أركيد" و"آبل فيتنيس +" و"إم إل إس سيزون" و"آبل وان".

وسيكون رئيسا لـ "خدمات فورد المتكاملة"، وسيبدأ العمل مع شركة صناعة السيارات على الفور.

وقال ستيرن إنه كان متحمسا للانضمام إلى فورد للمساعدة في تحويل الشركة بخدمات قيمة وبأسعار معقولة لملايين العملاء.