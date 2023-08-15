الاتحاد الأوروبي يقدم مساهمة بقيمة 22 مليون يورو لدعم الأسر الفلسطينية الفقيرة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، مساهمته بمبلغ 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة، من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي تستفيد منه 71 ألفا و162 أسرة فلسطينية ضعيفة.

وذكر مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة، في بيان، أن هذه المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي تأتي لدعم الأسر الفلسطينية الأكثر ضعفا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، لافتا إلى أنه جرى توجيه التمويل عبر آلية /بيغاس/ لدفع المخصصات الاجتماعية لنحو 71 ألفا و162 أسرة تحت خط الفقر المدقع، فيما تتكلف ميزانية حكومة السلطة الفلسطينية بمساعدة 37 ألفا و774 أسرة أخرى.

وشددت ماريا فيلاسكو نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي، في تصريحات، على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني حتى في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن برنامج التحويلات النقدية الجاري واجه عقبات مالية غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء لضمان استدامة النظام الفلسطيني للمخصصات الاجتماعية، معتبرة أن الحماية الاجتماعية حق جوهري، كما يشكل احترامه مسؤولية جماعية لأصحاب المسؤولية لحمايته، بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع.

وكان الاتحاد الأوروبي يمثل داعما ثابتا لوزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية على مدار الـ 17 عاما الماضية، حيث تعاون معها لضمان تقديم المخصصات الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفا التي تعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة.