ترحيل مصري من الكويت بسبب مزحة مع رجال أمن المطار

أحيل مهندس مصري من مطار الكويت الدولي، إلى مخفر شرطة الجليب أول أمس، بتهمة البلاغ الكاذب؛ بسبب مزاحه مع رجال الأمن.



وبحسب ما نشره موقع جريدة «القبس»، اليوم الثلاثاء، جرى رفع كتاب إلى وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق أنور البرجس، يوصي بإبعاد المهندس المصري عن البلاد إداريًا.



جاء ذلك على خلفية إبلاغ المصري لرجال أمن المطار، أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد، عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية، وذلك على سبيل المزاح.



وقال مصدر أمني إن «أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به»، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهندس المصري، بعد تفتيش حقائبه بكل دقة، وعدم العثور على شيء بداخلها.



وأضاف المصدر أن المهندس المصري اعترف، خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب، أنه كان يمزح مع رجال الأمن، مشيرا إلى أن رجال الأمن رفعوا كتابًا يوصي بإبعاده عن البلاد إداريا، تمهيدا لترحيله إلى موطنه، عقب توقيع الكتاب.