بريد إلكتروني ورقم واتساب لتلقى استفسارات المصريين في الخارج بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، تدشين الموقع الإلكتروني لتلقى طلبات المواطنين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.



وإلحاقا بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين بالخارج، والتي بدأت اعتباراً من يوم ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ وتستمر لمدة ثلاثين يوماً، وفى إطار المتابعة المستمرة والحرص على الإجابة عن كافة الاستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة، فقد تم تخصيص وسائل التواصل التالية لاستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة.



- التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي:

(+201275638989)



- التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏info@tagneedinit.gov.eg



وتحث وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج الذين تنطبق عليهم الشروط، على سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لإنهاء الموقف التجنيدى بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.



وأوضحت الخارجية أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14/8/2023 ولمدة ثلاثين يوما:

https://www.tagneedinit.gov.eg

ويأتي ذلك إلحاقا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما، وحتى سن 30 عاما، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاما.

ودعت وزارة الخارجية، المواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء جميع البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.



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