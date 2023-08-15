مستقبل وطن: انخفاض قيمة الجنيه تزيد قدرته على منافسة الأسواق العالمية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ورئيس لجنة الصناعة بحزب مستقبل وطن، إن الصناعة المصرية قوية جدا، ومصر تتميز بصناعات عديدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن المجتمع المصري ينمو سكانيا بشكل سريع جدا، ويعتبر سوقا استهلاكيا ضخما، مؤكدا أن ما حدث في البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية غير مسبوق، وأصبح لدى الدولة كل المقومات للنهوض بالصناعة المصرية ولا يوجد أعذار تعيق هذا الأمر.

ولفت إلى أنه يمكن زيادة الصادرات بشكل ضخم كبير، ونزول قيمة الجنيه المصري يزيد من القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك وفقا لكل النظريات الاقتصادية، لافتا إلى أن صناعة الأسمنت لديها قدرة تصديرية من الممكن أن تُدر أموالا ضخمة تصل إلى مليار دولار.

وأفاد بأنه دائما هناك مطالبات بتفعيل برنامج دعم الصادرات، هذا إلى جانب توجيه الرئيس السيسي بصرف مستحقات المصدرين، وذلك عند مخاطبته لرئيس الوزراء في أحد مؤتمرات الشباب ببرج العرب، منوها أن قطاع البناء لا يعلم حتى الآن موعد صرف هذه المستحقات.

وشدد على أن هناك حاجة إلى قرارات جريئة، في ظل الحرب الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم كله، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى مكانة ضخمة في مجال الصناعة، من خلال اتخاذ القرارات السريعة الناجزة، اقتداءً بما يفعله الرئيس من اتخاذ قرارات جريئة في الوقت المناسب.