قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن المحكمة فصلت في قضية مذبحة رفح الثانية، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من أبناء القوات المسلحة يونيو من العام 2014 على يد الإرهابي عادل حرارة عقب الجلسة الأولى لعودة القضية من محكمة النقض.

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية «Extra News»: «من أسرع القضايا التي فصلت فيها؛ لأن حيثيات الحكم والأسباب لم تكن تغفل أي ثغرة الجريمة كانت مكتملة الأركان»، كاشفا عن تهديد الإرهابي حبارة النيابة، قائلا: «هدد رئيس نيابة أمن الدولة قله هطلع وأذبحك».

ووصف طلبات الدفاع آنذاك؛ بشأن الحصول على شهادات رئيس الجمهورية ورئيس الأركان ووزيري الدفاع والداخلية؛ بالتهريج، مشيرا إلى رغبة محامي الجماعات الإرهابية في إطالة أمد القضايا بسبب تقاضيهم 3 آلاف جنيه عن الجلسة الواحدة من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.

وعن وقائع إصدار الحكم، قال: «طالبت بإثبات كلام الدفاع لدى سكرتير الجلسة، قلت له أثبت هذا الكلام العظيم، وأثناء المداولة قلت لزمايلي أنا هحكم في القضية دلوقتي الأسباب مفيهاش ثغرة مش هنتظر تهريج الدفاع، وأجمعوا كلهم أن طلباته للمماطلة في القضية وليس لها مبرر، وأول ما دخلت القاعة قررت إحالته للمفتي».