وزير الصحة في حكومة الوحدة الليبية يدعو إلى هدنة في طرابلس ويعلن الطوارئ

جددت وزارة الصحة الليبية، اليوم الثلاثاء، دعوتها لطرفي النزاع المسلح المندلع جنوب العاصمة طرابلس، إلى توفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ؛ من أجل إنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة بحكومة الوحدة الليبية رمضان أبو جناح، يدعو طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

وأكدت أن استهداف رجال وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم لواجباتهم، يعدّ خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات.

وفي وقت سابق، تفقد «أبو جناح» غرفة الطوارئ بمقر مركز طب الطوارئ والدعم، لمتابعة معدلات الإنجاز بتطبيق خطة الطوارئ، للتعامل مع الاشتباكات المندلعة جنوب العاصمة طرابلس.

وحرص الوزير الليبي، على التأكد من انتظام سير العمل، وتواجد جميع الفرق الطبية وفقًا لجداول الطوارئ، والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية كافة بأعلى جودة ويسر.

واطلع على عدد البلاغات الواردة للغرفة، وكيفية التعامل معها في وقت سريع، لضمان توفير الخدمة الإسعافية للمرضى بأقصى سرعة.



