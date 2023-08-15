سويسرا تلغي الفحوصات الإضافية على واردات المواد الغذائية من اليابان

أعلنت سويسرا، اليوم الثلاثاء، إلغاء الفحوصات الإضافية المفروضة على واردات الأغذية اليابانية لسويسرا وليختنشتاين، والتي كان تم فرضها عقب كارثة محطة فوكوشيما النووية قبل 12 عاما.

وكانت موجات مد عاتية (تسونامي) أعقبت زلزالا قويا في اليابان، يوم 11 مارس 2011، وأودت بحياة الآلاف، وأدت إلى انهيار محطة فوكوشيما النووية.

ومن أجل حماية الصحة العامة عقب الكارثة النووية، فرضت دول كثيرة فحوصات للكشف عن أي نشاط إشعاعي قبل استيراد منتجات زراعية من اليابان.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن إلغاء قيود مماثلة في يوليو الماضي.

ولا تزال سبع دول ومناطق، بينها الصين وكوريا الجنوبية، تفرض قيودا على وارداتها من الأغذية اليابانية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعتزم اليابان فيه إطلاق كميات كبيرة من المياه التي استخدمت لتبريد مفاعلات فوكوشيما، في المحيط الهادئ، بعد تنقيتها وتخفيفها، وذلك إثر موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطة الحكومة في هذا الشأن.