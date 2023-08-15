إعادة الصحفي التركي باريش بهلوان إلى السجن

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قررت السلطات التركية إعادة الصحفي باريش بهلوان إلى السجن، وهو القرار الذي أدانه محاميه حسين إرسوز اليوم الثلاثاء واعتبره غير قانوني.

وقال إرسوز لوكالة (د.ب.أ) إن موكله كان ينبغي أن يستفيد من قانون يسمح بالإفراج عن السجناء خلال جائحة كوفيد-19 ويعيش في حرية بموجب شروط معينة.

وأضاف أن تجاهل هذا القانون يمكن استخدامه لوضع صحفيين آخرين تحت ضغط.

وذكر الصحفي بهلوان قبل تسليم نفسه للسجن في اسطنبول "الناس يسجنون دائما ببساطة لقولهم الحقائق. أنا مجرد حبة رمل في البحر".

وفي سبتمبر 2020، أصدرت محكمة تركية حكما بسجن بهلوان لمدة ثلاثة أعوام و9 أشهر بتهمة كشف أسرار. وبسبب الجائحة، تم الإفراج عنه بعد ستة أشهر.

ووفقا لمحاميه، يتعين على بهلوان الآن العودة إلى السجن لقضاء 7 أشهر ونصف.

وكان الصحفي بهلوان يعمل في وسائل إعلام معارضة مثل صحيفة جمهوريت وقناة "هالك تي في" التلفزيونية.