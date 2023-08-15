استقرار سعر النفط بعد تراجعه أمس على خلفية مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع الدولار

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استقر سعر النفط اليوم الثلاثاء، بعد تراجعه أمس الاثنين على خلفية مخاوف بشأن سلامة الاقتصاد الصيني وارتفاع الدولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس سجل 83 دولار للبرميل، عقب تراجعه بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة.

وقد جاءت البيانات الصينية التي صدرت، اليوم الثلاثاء، بشأن الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة دون التوقعات، ما يشير إلى مشكلات مستقبلية للصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومع ذلك، أظهرت الإحصاءات أن الطلب على النفط خلال شهر يوليو الماضي كان أعلى بواقع 20%مقارنة بالعام الماضي.

وخفض البنك المركزي الصيني معدل الفائدة بأعلى نسبة منذ عام 2020 لتعزيز الاقتصاد قبل صدور البيانات.

وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، يرتفع الطلب العالمي على النفط بوتيرة قياسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين.