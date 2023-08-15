فينوس وليامز تحقق انتصارا غائبا منذ 4 سنوات

حققت الأمريكية فينوس وليامز أول انتصار لها على لاعبة من المصنفات العشرين الأوائل، في آخر أربع سنوات، بتغلبها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا ، في بطولة سينسيناتي للتنس.

وتغلبت وليامز /43 عاما/ على المصنفة الـ16 على العالم بنتيجة 6 / 4 و 7 / 5 لتصعد للدور الثاني ببطولة "ويسترن آند ساذرن" المفتوحة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن آخر انتصار حققته وليامز، المصنفة 533 على العالم، على لاعبة من قائمة أفضل 20 لاعبة يرجع لعام 2019 عندما تغلبت على الهولندية كيكي بيرتينس في ذات البطولة.

في الوقت نفسه، تستأنف الدنماركية كارولين فوزنياكي عودتها لمنافسات التنس، بعد فترة غياب استمرت لثلاثة أعوام، بخوض مباراتها الافتتاحية أمام الروسية فارفارا جارتشيفا، بعدما انسحبت الأوكرانية يلينا سفيتولينا من البطولة بسبب إصابة في القدم.