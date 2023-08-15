وزير الدفاع الروسي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية عامل لاستقرار المنطقة بأسرها

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بعودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، واصفًا إياها بأنها «أصبحت عاملا قويا لاستقرار المنطقة بأسرها».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الثلاثاء، جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع الروسي، خلال مشاركته ضمن فعاليات مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، الذي افتتح اليوم.

وتطرق بالحديث إلى الأوضاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن «النتائج الأولية للعمليات القتالية، تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا».

وقال إن «الولايات المتحدة الأمريكية - وتحت شعار دعم كييف - تطهر الترسانات العسكرية من شركائها في مناطق مختلفة من العالم، وتعدهم بإمدادات تفضيلية من المعدات الغربية الصنع في المقابل».

وأضاف: «في الواقع يتم تطهير سوق منتجات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، ومع ذلك، سيتعين على الشركاء دفع الكثير من المال للولايات المتحدة، للحصول على أسلحة جديدة، والموافقة على الحد من السيادة في المجال الأمني».