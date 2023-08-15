وزارة النفط العراقية تواصل عمليات إعمار مصفاة الشمال لتكرير النفط الخام

صرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، أن وزارة النفط تواصل عمليات إعادة إعمار وتأهيل مصفاة الشمال بمجمع الصمود في بيجي لتكرير النفط الخام بطاقة 150 الف برميل يوميا في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين (180 كم شمالي بغداد).



وقال وزير النفط، خلال إجتماع مع كبار المسؤولين بالوزارة أن قطاع التصفية يحظى بإهتمام الحكومة وأهمية إعادة أعمار وتشغيل مصفاة الشمال لتكرير النفط الخام لتعزيز الانتاج الوطني من البنزين والجاز والكيروسين والغاز المسال وغيرها.



وأضاف "نعمل على إعادة مجمع الصمود في مجمع بيجي إلى سابق انتاجه بهدف توفير المنتجات النفطية للمواطنين وللقطاعات الصناعية ولمحطات توليد الطاقة الكهربائية".



وتعمل وزارة النفط على إعادة تأهيل مجمع مصفاة الشمال في بيجي خلال العام الحالي بعد أن تعرض للدمار بنسبة 90٪ بعد سيطرة تنظيم داعش على المجمع منتصف عام 2014.