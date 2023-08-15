رئيس لوكوموتيف لايبزيج ينتقد الجماهير بسبب أعمال العنف في كأس ألمانيا

وجه تورستن كراشت رئيس نادي لوكوموتيف لايبزيج انتقادات حادة للجماهير؛ بسبب الوقائع التي حدثت خلال المواجهة أمام اينتراخت فرانكفورت أول أمس الأحد، في الدور الأول لكأس ألمانيا.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 71 واصطحب الحكم اللاعبين إلى خارج الملعب بسبب إلقاء الألعاب النارية في أرضية الملعب، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد 15 دقيقة من التوقف.

وقال كراشت لصحيفة "لايبزجر فولكه تسايتونج": "كيف يمكن أن تكون بهذا الغباء عبر إلقاء الألعاب النارية على جماهيرنا التي تجلس على كراسي متحركة، وفتيان جمع الكرات من فريق الشباب تحت 17 عاما بالنادي؟ أنا آسف، لكني أتوقع أيضا أن يتفاعل المشجعون الذين شاهدوا الوقائع، وتحميل الجناة المسؤولية".

وتعرض مشجعان لفريق فرانكفورت لإصابات خطيرة خلال أعمال العنف التي أعقبت المباراة، وبحسب الشرطة فإنهما تعرضا للهجوم من جانب اثنين من مشجعي لايبزيج، وجرى نقل مشجع لفرانكفورت يبلغ من العمر 25 عاما إلى المستشفى ، مع فتح تحقيق بشأن إلحاق آذى بدني خطير بمشجعين.

وتأهل فرانكفورت إلى الدور الثاني بفوزه الكاسح على لوكوموتيف لايبزيج 7 /صفر.