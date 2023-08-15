السلطات الفرنسية تعلن السيطرة على حريق غابات جنوبي البلاد

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، سيطرة فرق الإطفاء على حريق اندلع في غابات قريبة من الحدود الإسبانية جنوبي البلاد، وتسبب باحتراق عدد من المباني، وإجلاء آلاف المواطنين.

وأكد جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، أن الحريق، الذي أتى على 500 هكتار "بات تحت السيطرة"، وذلك بعد أن قامت قوات الدفاع المدني وفرق الإطفاء بإخلاء عدد من المنتجعات الجبلية ومن المباني السكنية التي تهددها النيران، مثلما تمت دعوة 3 آلاف سائح للخروج من المكان، ما اضطر الكثير منهم للإقامة في مراكز إيواء مؤقتة قبل تأمين نقلهم إلى وجهات أخرى.

واندلع الحريق، مساء أمس الاثنين، في موقع سياحي في منطقة بيرينيه-أورينتال، التي واجهت على مدى الأيام الأخيرة حرارة شديدة وجفافا وهبوب رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر المتوسط، بشقيها الجنوبي والشمالي، تشهد منذ سنوات تداعيات واضحة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، حيث باتت تواجه سنويا موجات حر غير مسبوقة تتسبب في غالب الأحيان في حرائق مستعرة، وموجات جفاف.