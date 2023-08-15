بوتين: التحديات الأمنية في العالم نتاج لتهور الغرب الجيوسياسي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن التحديات الأمنية في العالم؛ ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية للدول الغربية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، صباح الثلاثاء، جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها بوتين، للمشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي افتتح اليوم.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يواصل بناء قدراته، ويستخدم وسائل الضغط العسكرية وغير العسكرية، منوهًا أن «الولايات المتحدة تحاول إعادة صياغة نظام العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يخدم مصالحها».

وأشار إلى أن «هناك محاولات تتخذها بعض الدول للتلاعب بالشعوب، وإحداث صراعات، وإجبار بلدان أخرى على الانصياع لها، في إطار الاستعمار الجديد».

وأكد أن «معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها، وسيتعين على المجتمع الدولي بأسره رسم ملامح المستقبل معا».

وأكمل: «الوضع في أوكرانيا مثال على سياسة صب الزيت على النار التي يمارسها الغرب؛ الذي يسعى لتأجيج الصراع في أوكرانيا وجر دول أخرى إليه».