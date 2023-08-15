محافظ جدة يستقبل سفير كمبوديا غير المقيم لدى المملكة

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استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، سفير مملكة كمبوديا غير المقيم لدى المملكة أوك سارون.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.