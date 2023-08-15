محافظ جدة يستقبل سفير كمبوديا غير المقيم لدى المملكة

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، سفير مملكة كمبوديا غير المقيم لدى المملكة أوك سارون.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.