 محافظ جدة يستقبل سفير كمبوديا غير المقيم لدى المملكة - بوابة الشروق
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محافظ جدة يستقبل سفير كمبوديا غير المقيم لدى المملكة

مروة محمد
نشر في: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 7:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 7:34 م

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، سفير مملكة كمبوديا غير المقيم لدى المملكة أوك سارون.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

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