تحرك الإعصار "لان"، اليوم الثلاثاء، عبر غربى اليابان بعد أن ضرب المنطقة القريبة من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة كي في محافظة واكاياما في الصباح الباكر.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا خاصا من هطول أمطار غزيرة لمدينة توتوري، وحثت السكان بتوخي أقصى درجات الحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة ومن فيضان الأنهار، وفقا لوكالة جيجي برس اليابانية.

كما تم الإعلان عن أعلى مستويات التأهب للطوارئ في المدينة في إطار نظام التحذير الذى يتألف من خمسة مستويات في البلاد، وتم توجيه السكان بالسعى لضمان السلامة بشكل فوري.

وقال ساتوشي سوجيموتو، رئيس قسم التنبؤ بالوكالة، خلال مؤتمر صحفي:"إنه من المحتمل إلى حد كبير أن يكون قد وقع بالفعل نوع ما من الكوارث،ما يشكل تهديدات لأرواح (السكان المحليين)".

وتسبب الإعصار السابع هذا العام في جلب الرياح القوية إلى مناطق كينكي وتشوجوكو وشيكوكو غربي البلاد ومنطقة توكاي في وسط البلاد، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة على أجزاء كثيرة من اليابان.