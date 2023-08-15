بلغت نسبة البطالة في تونس في الربع الثاني من العام الجاري 6ر15% لتسجل بذلك انخفاضا عن الربع الأول 1ر16%، لكنها تنطوي على زيادة في بطالة خريجي الجامعات.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع عدد العاطلين إلى 1ر638 ألف في الربع الأول مقابل 8ر655 ألف في الربع الأول.

ولكن نسبة العاطلين في صفوف حاملي الشهادات العليا ارتفعت الى 7ر23% مقابل 1ر23% في الربع الأول.

وإجمالا يمثل حاملي الشهادات العليا حوالي ثلث العاطلين في تونس.

كما بلغت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عام 1ر38% مقابل 2ر40% في الربع الأول.

ويمثل هؤلاء أكبر تحد للدولة لتوفير فرص عمل في ظل موجات مغادرة مكثفة تشهدها البلاد سواء للكوادر المتخصصة عبر عقود عمل إلى الخارج، أو لليائسين الباحثين عن فرص افضل للحياة عبر الهجرة غير النظامية.

وبحسب المرصد الوطني للهجرة في تونس يغادر أكثر من 35 ألف تونسي البلاد سنويا.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة وشح في السيولة بينما يطالب صندوق النقد الدولي بتوافق حول حزمة إصلاحات جوهرية لتحقيق النمو وانعاش المالية العامة قبل منح قرض معلق منذ اكتوبر الماضي بقيمة 9ر1 مليار دولار أمريكي.