موانئ أبوظبي تحقق نموا في الإيرادات بنسبة 66% خلال الربع الثاني

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 66% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مدفوعة بنمو أحجام المناولة في قطاعات أعمال رئيسية، وتنوع محفظة أعمالها، وتوسعها محليا وإقليميا وعالميا من خلال نمو الأعمال القائمة وعبر عمليات الاستحواذ والدمج.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، وصلت نسبة نمو الإيرادات إلى 44% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي، باستثناء ما نتج عن أنشطة الدمج والاستحواذ.

وحققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، والتي حققت إيرادات بلغت 208% و26% و22% على أساس سنوي على التوالي.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ (وبنسبة تزيد على 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).

وارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 310 ملايين درهم، واستمر ارتفاع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة ليصل إلى 508 ملايين درهم، في حين وصلت النفقات الرأسمالية إلى 1.8 مليار درهم وفقا للخطة الموضوعة.

وحقق القطاع البحري نموا ملحوظا في الإيرادات بنسبة وصلت إلى 208% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.160 مليون درهم، مدفوعا بشكل رئيسي بازدهار أعمال الشحن الإقليمي (للحاويات والبضائع السائبة) والخدمات البحرية واللوجستية وأعمال الخدمات (وبنسبة تزيد على 161% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).