قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن الاختفاء القسري؛ مصطلح من صناعة جماعة الإخوان المسلمين، متسائلا: «يعنى إيه اختفى اختفاء قسريا!، شوف ابنك عمل إيه واسأل عليه في أمن الدولة؛ هتلاقي عنده قضية وبيتحقق معاه ».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية «Extra News»، إلى إحالة قضايا الأمن القومي إلى نيابة أمن الدولة، في حين تحال قضايا الجنايات مثل التعدي والقتل إلى النيابة.

ولفت إلى تعرض «مرسي» للوفاة إثر إصابته بأزمة قلبية عقب إدانته من جانب المستشار محمد شيرين فهمي ومواجهته بالأدلة والمحادثات الصوتية مع حماس أثناء محاكمته بقضية التخابر، معقبا: «لم يكن يتوقع ما حدث فأصيب بأزمة قلبية وسقط ميت، لأنه اتخض عندما علم أن الدليل ضده قوي وأنه لا مجال للمراوغة، محدش كلمه قضاء ربنا».

ووصف أحداث العنف التي وقعت بأماكن متفرقة بالمحافظات بعد استجابة القوات المسلحة لثورة الشعب؛ بـ «الفتنة» التي استهدفت تفكيك الدولة وقطع وصال نسيج الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، معقبا: «كان مخطط استخباراتي من دول مختلفة، ونجحوا في تفكيك دول ثانية كاليمن وليبيا وسوريا».

وأشار إلى استهداف المخطط الإخواني تقسيم الدولة إلى أكثر من ولاية، متابعا: «ثورة 30 يونيو قلبت عليهم الطربيزة، وما حدث من عنف كان طبيعيا بعد المليارات التي صرفوها والدولارات التي دخلت البلد مثل أشوله الأرز، واستغلوا عدم وجود قوات في سيناء في استقدام داعش».