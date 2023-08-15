محكمة ألمانية تنظر النزاع بشأن براءات اختراع لقاح كورونا بين كيورفاك وبيونتيك

نظرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء، في النزاع حول براءة الاختراع الخاص بلقاح شركة بيونتيك الألمانية المضاد لكوفيد-19، والذي جرى استخدامه مليارات المرات.



وتتهم شركة كيورفاك الألمانية منافستها بيونتيك بانتهاك قانون براءة الاختراع وترغب في إثبات حقها في الحصول من بيونتيك على تعويض عن الضرر، وفي المقابل تنفي بيونتيك الاتهام الذي توجه لها كيورفاك.



يذكر أن الشركتين الألمانيتين الرائدتين في مجال إنتاج اللقاحات واجهتا مصيرين مختلفين فيما يتعلق باللقاح المضاد لكورونا إذ إن بيونتيك تمكنت من تحقيق إيرادات بمليارات اليورو عبر بيع لقاحها المضاد لكورونا في سنوات الجائحة، بينما فشلت كيورفاك في المقابل في طرح لقاح مضاد للمرض في السوق.



ومع ذلك تدعي كيورفاك أنها طورت تقنيات أساسية تقول إنها أسهمت بشكل كبير في تطوير لقاحات آمنة وفعالة ضد كوفيد-19.



لهذا السبب رفعت كيورفاك دعوى ضد بيونتيك في يوليو من العام الماضي وطالبت في الدعوى بـ "تعويض عادل" عن انتهاك عدد من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، مشيرة إلى أن هذه الأفكار جرى استخدامها من جانب بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر، غير أن كيورفاك لم تذكر مبلغا محددا للتعويض.



وترد بيونتيك نافية الاتهامات وتقول إن عملها "أصلي"، وكانت بيونتيك أكدت بعد الإعلان عن الدعوى أنها عازمة على "الدفاع عن نفسها بشكل حازم في مواجهة كل الاتهامات الخاصة بانتهاك براءات الاختراع".



وبشكل محدد، دارت جلسة اليوم الشفهية حول برائتي اختراع وثلاثة نماذج منفعة كانت كيورفاك تحمي بها تطويراتها.



ومن المنتظر أن تبت المحكمة في أربع من هذه الوقائع في الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل.



أما فيما يتعلق بالواقعة الخامسة وهي تتعلق بنزاع حول براءة الاختراع، فإن المحكمة تعتزم انتظار قرار مزمع صدوره من المحكمة الاتحادية لبراءات الاختراع في منتصف ديسمبر المقبل.



وتدور القضية المطروحة أمام المحكمة الاتحادية لبراءات الاختراع حول طلب من بيونتيك بإلغاء براءة اختراع كيورفاك المثيرة للجدل، ومن ثم فإن المحكمة الإقليمية في دوسلدورف لن تواصل النظر في هذه القضية قبل الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل.