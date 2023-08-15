ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.2% في الربع الثاني من العام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، وأعلى من توقعات السوق والمستوى السابق عند 4%.

وبحسب ما نشره موقع «CNBC عربية»، نقلًا عن وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، جاء هذا الارتفاع مدعومًا من أعداد العاطلين عن العمل، لمدة تصل إلى 6 أشهر.

هذا وتراجع معدل الأشخاص غير الناشطين في الاقتصاد بـ 0.1 نقطة مئوية في الربع الثاني إلى 20.9%، مدفوعًا إلى حد كبير بالأشخاص غير النشطين، لأنهم يعتنون بالعائلة أو المنزل، بينما أولئك غير النشطين بسبب المرض ارتفع إلى مستوى قياسي.

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التوظيف 0.1 نقطة مئوية إلى 75.7%، مدفوعاً بالموظفين بدوام كامل والعاملين لحسابهم الخاص.

ويُظهر تقدير الموظفين المرتبطين لشهر يوليو 2023، زيادة شهرية بـ97 ألف إلى 30.2 مليون موظف.