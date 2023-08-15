تقرير: لائحة اتهام ولاية جورجيا أصعب عُقدة تواجه ترامب

وصفت صحيفة "تايمز" البريطانية لائحة الاتهام التى وجهتها هيئة المحلفين الكبري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 في ولاية جورجيا، بأنها أصعب عًقدة أمام ترامب.

ويواجه إجمالي 19 شخصاً على رأسهم ترامب اتهامات في لائحة تتألف من 98 صفحة، تتركز على محاولات قلب نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، بحسب صحيفة "تايمز" البريطانية.

ورأت الصحيفة أن المسألة بالنسبة لترامب ليست ما إذا كان مذنباً، وطول المدة التي قد يقضيها في السجن حال إدانته ولكنها تتعلق بما إذا كان يمكنه مجددا النجاح فيإقناع الناخبين الجمهوريين بالانتخابات التمهيدية بأن الاتهامات هي جزء من أحقاد واسعة النطاق لإبعاده عن المنصب، معتبرة أنه قد يكون الأمر أكثر صعوبة في هذه القضية.

وقالت "تايمز"، إن التحقيق في جورجيا بدأ بعدما تبين أن الرئيس السابق حاول الاعتماد على مسئولين في اتلانتا لإيجاد سبل لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

وكان هؤلاء المسئولين الجمهوريين الذين رفضوا طلب ترامب "العثور" على أصوات إضافية لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن في الولاية بفارق ضئيل، قد أعيد انتخابهم بشكل مريح العام الماضي في الانتخابات النصفية.

وبحسب الصحيفة، يعني ذلك أن تلك الاتهامات لا يمكن رفضها بسهولة باعتبارها مخطط من جانب نخب واشنطن، أو وزارة العدل، أو البيت الأبيض. وبدلا من ذلك، سيتعين على ترامب إيجاد "فزاعة" أخرى لتصويرها بـ"الشرير".

وبحسب "تايمز"، تجد المدعية التي كانت تجري التحقيقات بشأن ترامب، فاني ويليس، نفسها بالفعل في هذا الدور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطية على الأرجح تشعر بثقل منشورات ترامب الغاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي وخطاباته في الحملة الانتخابية.

ووصف ترامب الليلة الماضية، ويليس بالمتحيزة، لكن البعض يقولون إن هذه القضية هي أكثر ما يخيفه.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الدعويين الفيدراليين ضده، التي يمكن القول إنها تحمل اتهامات أكثر أهمية، يمكن سحقها إذا عاد إلى السلطة.

وأوضحت الصحيفة أن تعيين مدعي عام متعاطف مستعد لإقالة المدعي العام الفيدرالي الخاص وإلغاء الاتهامات سيكون أولوية ترامب حال عودته إلى البيت الأبيض.

وأشارت "تايمز" إلى أن القضية غير الفيدرالية الأخرى، التي تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية جمعتها به علاقة غير شرعية منذ حوالي 20 عاما، ليست مهمة بما يكفي لإفشال عودته إلى المنصب، لكن قضية جورجيا تتعلق بالتدخل في العملية الديمقراطية.

ورأت الصحيفة أنه ربما لا تخرج اتهامات جورجيا حملة ترامب للرئاسة عن مسارها الآن، وربما أيضا تعطيه دفعة على المدى القصير، لكنها قد تصبح أصعب عقدة يمكن حلها؛ إذ ليس لديه طريقة لإلغاء الاتهامات أو إقالة المدعي العام.