الزيادة الطارئة لسعر الفائدة تفشل في وقف تدهور الروبل الروسي

رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء، لاحتواء انخفاض قيمة العملة المحلية " الروبل"، لكن القرار فشل في وقف تراجع العملة الروسية.

وقرر البنك المركزي الروسي رفع معدل الفائدة من 50ر8% إلى 12%.

وقال البنك إن " القرار يهدف للحد من المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار"، وذلك بعد أن تراجع سعر الروبل أمس إلى مستوى 100 روبل لكل دولار لأول مرة منذ مارس من العام الماضي.

وأشار صانعو السياسة إلى أن تأثير انخفاض العملة المحلية على أسعار المستهلكين اكتسب زخما، كما أن التوقعات المتعلقة بالتضخم في ارتفاع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الروبل ارتفع قليلا بعد إعلان قرار زيادة الفائدة، قبل أن يفقد مكاسبه، حيث تراجع بنسبة 1ر1% إلى 79ر98 روبل لكل دولار بحلول الساعة الثانية و40 دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت موسكو.

وما زال الروبل بين أسوأ ثلاث عملات أداء في العالم خلال العام الحالي حيث فقد حوالي 25% من قيمته أمام العملة الأمريكية.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي رفعت سعر الفائدة في الشهر الماضي بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 5ر8%، وكانت الزيادة الأولى منذ الإجراءات الطارئة التي تم تطبيقها فور تطبيق العقوبات الغربية على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.