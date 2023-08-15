اليابان: تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات بسبب الإعصار «لان»

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حذرت وكالة الأرصاد اجلجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، من خطر حدوث انهيارات أرضية ومزيد من الفيضانات، بسبب الإعصار "لان" الذي ضرب شبه جزيرة كي في غرب اليابان اليوم الثلاثاء.

وفي كيوتو وأماكن أخرى ، طالبت السلطات عشرات الآلاف من السكان بالإخلاء.

وقال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت عن عشرات الآلاف من الأسر بشكل مؤقت.

وقالت وسائل إعلام محلية أن نحو 50 شخصا، كثير منهم من كبار السن، أصيبوا في عدة مقاطعات.

وشهدت حركة السكك الحديدية والنقل الجوي اضطرابات كبيرة مع عودة العديد من اليابانيين إلى ديارهم في نهاية مهرجان "أوبون" البوذي الذي يستمر أسبوعا ويحيي ذكرى الأجداد المتوفين.

وجرى تعليق خدمات القطارات فائقة السرعة بين ناجويا وشين-أوساكا وبين شين-أوساكا وأوكاياما. كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية.