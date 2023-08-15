رئيس باراجواي الجديد يتعهد بتحقيق نمو اقتصادي يصب في صالح الجميع

تعهد رئيس باراجواي الجديد سانتياجو بينا خلال مراسم أداء اليمين الدستوري، اليوم الثلاثاء، بالاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والأمن للمساعدة في النهوض بالاقتصاد.

وقال السياسي المحافظ، خلال المراسم التي جرت في العاصمة أسونسيون، إن"أفضل سياسة اجتماعية هي النمو الاقتصادي السليم الذي يمكن للجميع الاستفادة منه".

وكان حزب كولورادو المحافظ الذى ينتمى إليه بينا قد تمكن من الاحتفاظ بالسلطة بشكل مستمر تقريبا لمدة ثمانية عقود.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق،44 عاما، قد فاز على منافسه إفراين أليجري من تيار يسار الوسط بفارق 15 نقطة مئوية فى انتخابات أبريل الماضي.

انتقد بينا في خطابه الافتتاحي مطالب الاتحاد الأوروبي بوضع لوائح بيئية أكثر صرامة في اتفاقية التجارة الحرة المتوقفة منذ فترة طويلة مع دول تحالف "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية الذي يضم: البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، باعتبارها صعبة للغاية.