المقاولون العرب: عمر فايد فضل الاحتراف على العروض المحلية

تحدث أحمد محمد هاشم، ممثل المقاولون العرب في رابطة الأندية المصرية المحترفة بتشكيلها الجديد، عن انتقال عمر فايد، مدافع الفريق إلى فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد هاشم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «أوجه الشكر إلى محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون، والذي حرص على منح اللاعب دورات لغة إنجليزية، بجانب إجراء تحليل DNA لتحديد مواطن الضعف لدى اللاعب لتطويرها».

وأضاف: «المقاولون سيحصل على نسبة من إعادة بيع عمر فايد في المرحلة المقبلة.. اللاعب كانت عقليته في الاحتراف خارج مصر حتى لو تلقى عروضا محلية أكبر».

وأتم: «كذلك أشكر شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، والذي منح اللاعب فرصة المشاركة في المباريات مع الفريق الأول».