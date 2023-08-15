بلغاريا تضبط 145 كيلوجراما من الماريجوانا عند معبر حدودي مع تركيا

عثر ضباط الجمارك في بلغاريا على 145 كيلوجراما من الماريجوانا في شاحنة عند معبر حدودي مع تركيا.

وقال السائق النمساوي من أصل تركي، الذي كان يقود السيارة باتجاه تركيا، إنه ينقل مواد كيميائية من أوروبا الغربية متجهة إلى تركيا، حسبما أعلن مكتب الجمارك الرئيسي البلغاري يوم الاثنين.

وتم ضبط المخدرات التي تبلغ قيمتها 3ر2 مليون ليف بلغاري (28ر1 مليون دولار) في 10 أغسطس.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصلحة الجمارك، كانت المخدرات مخبأة في شاحنة تحمل لوحات ترخيص رومانية. وعثر موظفو الجمارك على 135 لفافة من الماريجوانا في خمس حقائب سفر وتسعة صناديق من الورق المقوى.

وتمر العديد من طرق مهربي المخدرات عبر دولة بلغاريا جنوب شرق الاتحاد الأوروبي.

وضبطت كمية كبيرة من الماريجوانا في شاحنة تركية على الحدود البلغارية مع تركيا في فبراير الماضي، وفقا للبيانات الرسمية.

