وافق بنك" يو.بي.إس جروب" السويسري العملاق على دفع حوالي 4ر1 مليار دولار لتسوية نزاعا قضائيا بشأن قروض تمويل عقاري أمريكية عالية المخاطر جرى التعامل عليها خلال عامي 2006 و2007.

وقال "يو.بي.إس" في بيان مساء أمس الاثنين إنه توصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن القضية المرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري سكني.

يذكر أن الأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقاري سكني عبارة عن سندات مضمونة بالفوائد التي يتم تحصيلها عن القروض السكنية، وكانت أحد أسباب تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.

ووفقا لشروط التسوية سيدفع البنك السويسري 43ر1 مليار دولار لتسوية كل الدعاوى المدنية التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية ضده والمتعلقة بهذا الموضوع. وبحسب البنك سيتم تحديد القيمة الدقيقة للتسوية خلال فترة من الوقت، ولن تؤثر على أرباحه.