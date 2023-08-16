العراق يمنح سمات دخول مجانية لمواطني عدد من الدول الشهر المقبل

قررت الحكومة العراقية في بيان اليوم الثلاثاء، منح مواطني عدد من الدول سمات دخول مجانية للمشاركة في إحياء أربعينية الأمام الحسين الشهر المقبل في محافظة كربلاء 120 كم جنوبي بغداد.



وذكر البيان، أن الحكومة العراقية عقدت اليوم جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وقررت منح سمات الدخول للزوار من مواطني دول اليمن ولبنان وباكستان وأفغانستان مجانًا من بداية شهر صفر حتى نهايته.



وكانت الحكومة العراقية قد منحت في وقت سابق تسهيلات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لإحياء أربعينية الأمام الحسين في كربلاء الشهر المقبل.



وكما شرعت وزارة الداخلية العراقية بوضع ترتيبات لاستقبال الزوار الإيرانيين عبر المنافذ الحدودية حيث يتوقع أن تشهد تدفقا كبيرا للمشاركة في إحياء أربعينية الأمام الحسين.