إصابة 7 أشخاص في حادث بمسبح ملاهي أوروبا بارك بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية إن سبعة أشخاص أصيبوا أمس الاثنين، في حادث وقع في "أوروبا بارك"، أكبر مدينة ملاهي في ألمانيا، قرب فرايبورج جنوب غربي البلاد.



وقالت متحدثة مساء أمس الاثنين، إن خمسة فنانين واثنين من الزائرين أصيبوا وإنه تم نقل ثلاثة من مؤدي الألعاب البهلوانية إلى المستشفى لإجراء فحوصات عليهم.



وقال متحدث باسم الحديقة، إن أحد المسابح تعرض للتمزق وانهارت أبراج الغوص الملحقة به.



وأضاف أن مسبحا متنقلا خاصا بعرض الغطس العالي المسمى (عودة القراصنة) تمزق أثناء أحد العروض ما أدى إلى تدفق المياه إلى بحيرة قطار الملاهي المعروف باسم "أتلانتيكا سوبر سبلاش".



يشار إلى أنه يتم تثبيت منصات يصل ارتفاعها إلى 25 مترا على المسبح الذي يقفز منه من يؤدون الألعاب البهلوانية. وقد انهارت السقالات لأنها كانت تحتاج إلى التثبيت بعد تسرب المياه. ثم طفت بعد ذلك أجزاء مختلفة من المناظر المحيطة بالمسبح.



وفي البداية لم يتضح أين كان المصابون وقت وقوع الحادث. فيما قالت الشرطة إن تحقيقاتها مستمرة.