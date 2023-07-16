أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات عقب انتهاء المرحلة الثانية، وذلك بحد أقصى 10% من أعداد الطلاب الأعلى مجموعا.



ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى إجراء التحويلات إليكترونيا عن طريق موقع مكتب التنسيق من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري.



وأشار إلى إتاحة موقع التنسيق تعديل رغبات طلاب المرحلة الثانية أكثر من مرة على مدار مدة 5 أيام من تسجيل الرغبات، منوها إلى انتهاء تنسيق المرحلة الثانية السبت المقبل الموافق 19 أغسطس.



ونصح الطلاب بتسجيل جميع رغبات القطاع الذي يود الانضمام إليه، قائلا: «على سبيل المثال إذا أراد الطالب الالتحاق بكلية التجارة بالمرحلة الثانية لديه 27 كلية يجب كتابتها جميعا، وهكذا على القطاعات الأخرى»، مشيرا إلى انتظار الوزارة نتائج الدور الثاني من الثانوية العامة؛ لإعلان بدء المرحلة الثالثة.



ونوه إلى استقبال الموقع الإليكتروني تسجيل رغبات الطلاب على مدار الأربع وعشرين ساعة طيلة 5 أيام هي مدة المرحلة الثانية، لافتا إلى استقبال معامل الحاسبات بالكليات الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات وتقديم المساعدة والإرشاد من قبل المشرفين المتخصصين.