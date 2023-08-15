لافروف: الغرب بضخه السلاح إلى أوكرانيا يزيد من خطر صدام القوى النووية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يؤجج الصراع ويزيد من خطر صدام القوى النووية، بضخه السلاح إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال لافروف، متحدثا أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "اليوم تضخ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي المزيد والمزيد من الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا، من أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي المتمثل في احتواء روسيا وتقسيم العالم الروسي".

وأضاف: "ذلك يؤجج الصراع ويثير الانتشار غير المنضبط للأسلحة حول العالم.. إن طريقتهم المغامرة وغير المسئولة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية" .