سحب فيلم باربي من صالات العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

قررت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية رسميًا، سحب ترخيص عرض فيلم «باربي» من قاعات السينما الجزائرية، بعد الجدل واللغط الذي أثاره الفيلم.



وبحسب ما نشره موقع «الشروق» الجزائري، أكدت جهات مطلعة، أن الوزارة سحبت ترخيص عرض فيلم «باربي»، الممنوح لشركة «أم دي سيني» للتوزيع.



من جهتها، حذفت الشركة الموزعة الفيلم من برنامج عرضها الأسبوعي، المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



الأمر ذاته، قامت به الصفحة الرسمية لقاعة السينما «كوسموس» بالرياض الفتح؛ إذ أشارت إلى أن برنامج العرض الجديد يخلو من الفيلم الأمريكي.



وجاء قرار التوقيف، بعد موجة الجدل التي أثارها الفيلم الذي اعتُبر منافيا لقيم وأخلاق المجتمع الجزائري، خصوصا أنه موجه لفئة الشباب والأطفال.



الفيلم الذي حول العالم للَون الوردي أحدث جدلا كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من البلدان العربية والآسيوية، التي منعت عرضه هي الأخرى بسبب المشاهد والإيحاءات التي يتضمنها.



وانطلق عرض «باربي» لمخرجته غريتا جيروج، في قاعات السينما الجزائرية، في 19 يوليو الماضي.



والخميس الماضي، حظرت الكويت الفيلم لأنه «يخدش الآداب العامة». وفي اليوم السابق، طلب وزير الثقافة اللبناني منع عرض «باربي» في صالات لبنان بتهمة الترويج للمثلية.



ولم يُطرح «باربي» في صالات قطر التي لم تصدر بعد أي إعلان رسمي عن هذا الموضوع، فيما انطلق عرضه في بلدان عربية أخرى بينها السعودية والإمارات.