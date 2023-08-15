أطلقت الوحدة المحلية لمركز بيلا، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة موسعة لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والتجمعات السكانية بجميع أحياء المدينة، وتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة وطرق قرى مركز بيلا.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز بيلا، إنه تم توفير اللوادر والمعدات الثقيلة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق بأحياء وشوارع المدينة وقرى المركز من خلال جهاز النظافة وجميع الوحدات المحلية، بالإضافة إلى قص وتقليم الأشجار والنخيل الموجودة بالشوارع وطرق المدينة.

وأضاف رئيس المدينة، أن أعمال قص وتهذيب أشجار الزينة وتقليم النخيل شملت المنتزهات والشوارع، والأشجار المنتشرة بالأحياء والمجاورات السكنية، حيث تم تقليم الأشجار ونزع الهيش، لافتا إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة جهاز المدينة في تطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وأردف أنه عقب الانتهاء من عمليات تقليم الأشجار والنخيل جرى رفع جميع المخالفات بواسطة إدارة التنمية بالتنسيق مع جهاز النظافة وقسم الكهرباء بديوان مجلس المدينة، مشددا على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.