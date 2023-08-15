السلطات تعثر على 4 أستراليين مفقودين وإندونيسيين اثنين أحياء قبالة سواحل آتشيه

قال مسئولون في إندونيسيا إنه تم العثور على أربعة سياح أستراليين وإندونيسيين اثنين كانوا في عداد المفقودين لمدة يومين في المياه الإندونيسية أحياء اليوم الثلاثاء، بعد أن فقد قاربهم الاتصال به بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال أوكتافيانتو رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية، إنه تم العثور على ثلاثة من الأستراليين الأربعة طافين في الماء على ألواح التزلج قبالة جزر بانياك في إقليم آتشيه الإندونيسي

وأضاف أوكتافيانتو الذي يحمل اسما واحدا، إنه لا يزال هناك إندونيسيا ثالثا في عداد المفقودين.

وأوضح المسئول أنهم كانوا جزءا من مجموعة من 17 شخصا ينتقلون على متن زورقين خشبيين سريعين من جزيرة نياس إلى منتجع بينانج ، وهو مكان شهير للتزلج على الأمواج والغوص ، بعد ظهر يوم الأحد الماضي.

ونظرا للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، قرر أحد الزورقين الذي كان على متنه 10 أشخاص الاحتماء في جزيرة صغيرة، في حين واصل الزورق الآخر الذي كان على متنه سبعة أشخاص رحلته بيد أنه لم يصل إلى المنتجع.

وقام العاملون في المنتجع بالإبلاغ عن الزورق المفقود إلى وكالة البحث والإنقاذ المحلية في نحو الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد ، مما أدى إلى إطلاق عملية البحث عن المفقودين.